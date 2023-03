Biathlon, Hanna Oeberg vince la Mass Start a Holmenkollen. Dorothea Wierer in top-10, Vittozzi 13ª (Di domenica 19 marzo 2023) E’ calato il sipario sulla stagione del Biathlon e teatro dell’ultima recita è stata la Mass Start a Holmenkollen, la collina che sovrasta la città di Oslo. Nebbia agli irti colli a queste latitudini e di sicuro avrebbe fatto comodo alle biathlete una carabina agli infrarossi per centrare i bersagli. Sulle nevi norvegese è arrivato il successo della svedese Hanna Oeberg che, con un solo errore nell’ultimo poligono, si è imposta in maniera autorevole con il crono di 36:33.5 a precedere la padrona di casa Marte Roeiseland (0+1+0+0) di 22.6 e la francese Anais Chevalier-Bouchet (1+1+0+1) di 43.7. Oeberg confermatasi la migliore in quest’ultimo scorcio di stagione, mentre per Roeiseland e Chevalier-Bouchet podi di grande rilievo, all’ultima gara della carriera. Nella ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) E’ calato il sipario sulla stagione dele teatro dell’ultima recita è stata la, la collina che sovrasta la città di Oslo. Nebbia agli irti colli a queste latitudini e di sicuro avrebbe fatto comodo alle biathlete una carabina agli infrarossi per centrare i bersagli. Sulle nevi norvegese è arrivato il successo della svedeseche, con un solo errore nell’ultimo poligono, si è imposta in maniera autorevole con il crono di 36:33.5 a precedere la padrona di casa Marte Roeiseland (0+1+0+0) di 22.6 e la francese Anais Chevalier-Bouchet (1+1+0+1) di 43.7.confermatasi la migliore in quest’ultimo scorcio di stagione, mentre per Roeiseland e Chevalier-Bouchet podi di grande rilievo, all’ultima gara della carriera. Nella ...

