Bianca Balti e le Nike più preziose del mondo: tutti ne parlano, lei le ha (Di domenica 19 marzo 2023) Bianca Balti di recente ha pubblicato uno scatto in cui ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata: pare, infatti, che abbia delle scarpe più uniche che rare, che tutti le invidiano. Di Bianca Balti, una delle modelle italiane più celebri del mondo – una delle pochissime dovremmo dire – si è parlato incessantemente nelle ultime settimane. La sua intervista a Belve, cruda, schietta, onesta dal primo all’ultimo secondo, ha fatto letteralmente il giro del web. Bianca Balti – AnsaFoto – grantennistoscana.itDi recente, però, di lei si sta parlando tantissimo anche per un’altra cosa: pare, infatti, che sia in possesso di un paio di scarpe che pochissime persone al mondo hanno. Bianca Balti: la sua foto ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 19 marzo 2023)di recente ha pubblicato uno scatto in cui ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata: pare, infatti, che abbia delle scarpe più uniche che rare, chele invidiano. Di, una delle modelle italiane più celebri del– una delle pochissime dovremmo dire – si è parlato incessantemente nelle ultime settimane. La sua intervista a Belve, cruda, schietta, onesta dal primo all’ultimo secondo, ha fatto letteralmente il giro del web.– AnsaFoto – grantennistoscana.itDi recente, però, di lei si sta parlando tantissimo anche per un’altra cosa: pare, infatti, che sia in possesso di un paio di scarpe che pochissime persone alhanno.: la sua foto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lupacchiotto_89 : RT @fotovipnews: Bianca Balti in topless e bikini : Sports Illustrated 2017 - Lupacchiotto_89 : RT @donnesole: LINK: - VanityFairIt : Buon compleanno alla meravigliosa Bianca Balti, che oggi compie 39 anni. A lei e a tutti i #Pesci nati oggi, tanti… - luigiderosa17 : RT @DjGiuliaRegain: ????? ?? Bianca Balti @BiancaBaltiBlog @BiancaBaltiMode @realannaewers #BiancaBalti - infoitcultura : Bianca Balti e Matilde Lucidi, stesso beauty look per mamma e figlia a Parigi -