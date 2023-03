Berruti | «Correvo con gli occhiali perché mi mancavano 4 5 diottrie Capii di essere veloce inseguendo i gatti»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 marzo 2023) Su Libero una lunga intervista a Livio, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma del 1960 sui 200 metri con il record del mondo eguagliato due volte. Oggi ha 83 anni e cammina a fatica, per le conseguenze di un incidente automobilistico. «Sto tornando da Brescia, sono le 2.30, al casello di Milano mi slaccio la cintura per stare più comodo e penso: “Tanto solo un imbecille si addormenta alla guida”. Boom. L’imbecille ero io e ne sto pagando ancorale conseguenze». Ora si sposta per casa con il deambulatore, ma non si arrende. «Il vero atleta va oltre ogni ostacolo»racconta: «Non do troppo peso a questa situazione, la considero un po’ una vendetta della natura. Una specie di pizzo da pagare. Anzi, sa cosa faccio ogni tanto a casa per sdrammatizzare? Parto dall’ingresso e tic tic tic – a piccoli passettini veloci e aggrappato al girello – ...