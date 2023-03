(Di domenica 19 marzo 2023) Matteoha perso contro il132 del. Il tennista italiano ieri è stato sconfitto a Phoenix, nel Challenger175, dal, in tre set (6-4, 3-6, 6-3). Di certoavrebbe preferito un risultato diverso, ma l’obiettivo per lui è quello di ritrovare la forma adatta e esser al meglio per il Master 1000 di Miami che inizia settimana prossima. L’italiano, n. 23 del, nel turno precedente contro Vukovic era riuscito con fatica a spuntarla, ma contro ilè, ricaduto negli stessi errori. Il Corriere dello Sport scrive della partita: “Perso un primo set in cui non è parso mai infastidire ilal servizio,nel secondo parziale ha continuato a lottare dimostrando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Berrettini perde anche dal numero 132 del mondo, il russo Shevchenko Continua la crisi del tennista romano entrato… - nicolaPalumbo00 : RT @Corriere: Berrettini perde a Phoenix e urla furioso: «Toglietemi dal campo, sono inguardabile» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Berrettini perde a Phoenix e urla furioso: «Toglietemi dal campo, sono inguardabile» - Corriere : Berrettini perde a Phoenix e urla furioso: «Toglietemi dal campo, sono inguardabile» - Fprime86 : RT @quindicizero: MATTEO ELIMINATO! ? Matteo Berrettini perde in tre set contro il russo Alexander Shevchenko e viene eliminato ai quarti… -

Il campione romano sempre più in crisi cede nei quarti in 3 set contro il russo ...FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma %s Foto rimanenti CLASSIFICA ATP Musetti fuori dalla top 20,sale n. 23 Dopo il ko al primo turno a Santiago, Musettitre posizioni nel ranking ATP e ...In classifica Fritz5 posizioni. È decimo. Sinner è subito dietro, 11 °. Se vince si porta al livello del migliordi 2 anni fa, n. 6. Nella Race è già oggi numero 6, ma numero 3 se ...

Berrettini sconfitto nel Challenger di Phoenix, crisi di nervi: «Toglietemi dal campo, sono inguardabile» Corriere della Sera

Stavolta è il turno di Matteo Berrettini a Shanghai. Perde contro Zverev 6-3 6-4. Il 2020 manda in black out tutto il mondo, compreso quello del tennis. Si ritorna timidamente a giocare quasi a pieno ...Berrettini amaro esce di scena anche a Phoenix (Ronald Giammò, Corriere dello Sport) E’ un ritorno in pista che si annuncia lungo, quello di Matteo Berrettini, sconfitto ieri a Phoenix dal n. 132 del ...