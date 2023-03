Berlusconi a Bergamo esorta i giovani azzurri: “Impegnatevi, l’Italia è vostra” (Di domenica 19 marzo 2023) Bergamo. La sua seconda volta a Bergamo ha scelto di dedicarla ai giovani del partito. Silvio Berlusconi è tornato in città sabato 18 marzo per incontrare, a sorpresa, il comitato giovanile lombardo di Forza Italia con un pranzo da ‘Ol Giopì e la Margì’ in Borgo Palazzo. Insieme ai suoi ragazzi – una cinquantina di azzurri arrivati da tutta la regione – ha passato due ore abbondanti a tavola per fare il punto sull’attività del movimento. E per l’occasione, da leader e padre politico, ha portato loro anche delle fotocopie. Un po’ come si fa a scuola. Sui fogli da distribuire ai ragazzi il Cavaliere ha fatto stampare i principi liberali che da sempre ispirano Forza Italia: “Noi siamo in Italia i continuatori e gli interpreti della tradizione liberale, cristiana, garantista, europeista e ... Leggi su bergamonews (Di domenica 19 marzo 2023). La sua seconda volta aha scelto di dedicarla aidel partito. Silvioè tornato in città sabato 18 marzo per incontrare, a sorpresa, il comitatole lombardo di Forza Italia con un pranzo da ‘Ol Giopì e la Margì’ in Borgo Palazzo. Insieme ai suoi ragazzi – una cinquantina diarrivati da tutta la regione – ha passato due ore abbondanti a tavola per fare il punto sull’attività del movimento. E per l’occasione, da leader e padre politico, ha portato loro anche delle fotocopie. Un po’ come si fa a scuola. Sui fogli da distribuire ai ragazzi il Cavaliere ha fatto stampare i principi liberali che da sempre ispirano Forza Italia: “Noi siamo in Italia i continuatori e gli interpreti della tradizione liberale, cristiana, garantista, europeista e ...

