Bergamo città dei giovani? Non proprio. Il sondaggio dopo la mancata elezione

Mercoledì 15 marzo è stato assegnato il titolo di "città Italiana dei giovani" per l'anno 2023. Questo prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Napoli, che ha superato la concorrenza delle altre due finaliste: Pisticci (Matera), arrivata seconda, e la nostra Bergamo, classificatasi terza. Il titolo, istituito e promosso dal Consiglio Nazionale dei giovani (l'assemblea di giovani che si dialoga direttamente con le istituzioni in merito alle politiche giovanili), ha premiato il migliore progetto, tra quelli proposti dai vari comuni italiani, capace di innovare le città rendendole più inclusive, resilienti e a misura di ragazze e ragazzi. Il progetto napoletano prevede percorsi specifici di socializzazione politica e integrazione organizzativa dei ...

