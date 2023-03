Bennacer è venuto da me in albergo E | Milan | clamorosa rivelazione di Ibrahimovic

(Di domenica 19 marzo 2023) Il gol su rigore segnato contro l'Udinese lo ha reso il più anziano marcatore nella storia della Serie A, ma la rete di Zlatannon è stata sufficiente ad evitare il tracollo al, sconfitto dall'Udinese per 3-1 in una partita in cui i rossoneri hanno mostrato limiti preoccupanti. Tant'è, Zlatan - 41 anni - nelle interviste post-partita, pur non nascondendo la delusione, è riuscito anche a scherzare. In primis sul nuovo record, "scippato" a Billy Costacurta: "Meglio che lo tenga lui questo record, io non lo voglio". Dunque, un'altra, tra il serio e il faceto, sul fatto che indossasse la fascia da capitano, che tecnicamente spettava a Ismael. Ibra infatti ha rivelato di aver ricevuto una visita in camera d'del compagno, a ridosso della partita: "C'è ...

In realtà il "leader" sarebbe dovuto essere appunto Bennacer, in quanto giocatore con più presenze ... Sì, secondo me c’è ancora spazio, poi Isma oggi è venuto in camera mia è mi ha detto ‘voglio che ...Ibrahimovic rammaricato per la sconfitta in Udinese-Milan e desideroso di dare il suo contributo per aiutare la squadra di Pioli a crescere.