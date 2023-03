Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo in crisi | il gesto di lui non lascia dubbi

(Di domenica 19 marzo 2023) Personaggi tv. . La storia tra la bella argentina e il volto noto di Amici sembra essere infinita. Nel 2012 all’interno dello show di Maria De Fillisi sono conosciuti per la prima volta, dando vita ad una storia d’amore. I due si sono sposati il 20 settembre 2013 e hanno un figlio, Santiago, nato il 9 aprile dello stesso anno. La coppia si è separata una priva volta nel 2015 per poi tornare insieme nel 2019. I due si sonoti nuovamente nel maggio 2020 e ricongiunti dinel 2022. Ora sarebbe arrivata dila tempesta: ecco cosa sta succedendo.Leggi anche:De, c’è diaria di? Cosa sta succedendo Leggi anche: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Belen Rodriguez quando le parole non servono: “Hai cambiato l’odore del mio domani”. Le FOTO irresistibili - #Belen… - infoitcultura : Belen Rodriguez, il post misterioso dopo l'assenza a Le Iene. I fan: «È incinta?» - infoitcultura : Belen Rodriguez, Stefano De Martino assente alla festa di compleanno di Cecilia - Elisa60388018 : RT @InsertoMagazine: Stefano De Martino rompe il silenzio e sbugiarda tutti. Foto scaccia crisi per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. L… - InsertoMagazine : Stefano De Martino rompe il silenzio e sbugiarda tutti. Foto scaccia crisi per Belen Rodriguez e Stefano De Martino… -

Sono ore di grande preoccupazione per i fan di, che ancora non ha chiarito le ragioni della sua assenza da Le Iene nella puntata del 14 marzo. La showgirl non ha infatti preso parte alla trasmissione, evento rarissimo dal momento ...Ginevra Lamborghini , classe 1992, è invece reduce dal Grande Fratello Vip 7 dove pare abbia iniziato una conoscenza con Antonino Spinalbese , l'ex di Belén, e sta portando in giro per l'...Non si placano le voci e le preoccupazioni su, la meravigliosa showgirl argentina che ora è un po' sulla bocca di tutti. Per due ragioni: la prima le indiscrezioni sulla crisi di coppia con Stefano De Martino , rumors di fatto ...

Belen Rodriguez, Stefano De Martino e il gesto 'scacciacrisi' dopo il post misterioso di lei: cos'è accaduto leggo.it

Sono ore di grande preoccupazione per i fan di Belen Rodriguez, che ancora non ha chiarito le ragioni della sua assenza da Le Iene nella puntata del 14 marzo. La showgirl non ha infatti preso parte ...La sorellanza lega e accomuna. Non è solo una questione di scelte di vita, anche di beauty look. Lo dimostrano le sorelle famose d'Italia ...