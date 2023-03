Beffa per Alonso sul podio: “Che delusione la penalità in questo modo” (Di domenica 19 marzo 2023) Beffa per Alonso, che paga 10? di penalità per aver scontato erroneamente la sanzione inflittagli ad inizio gara: questo spinge sul podio Russell mentre lo spagnolo scivola al 4° posto e i podi nella carriera di Fernando Alonso restano 99, per andare in tripla cifra dovrà aspettare ancora. questo perché se in pista lo spagnolo era giunto terzo, verrà classificato al 4° posto dopo la penalità di 10? inflittagli dai commissari di gara per aver scontato in modo errato la prima penalità di 5?. 3rd place Fernando Alonso (ESP) Aston Martin F1 Team. 05.03.2023. Formula 1 World Championship, Rd 1, Bahrain Grand Prix, Sakhir, Bahrain, Race Day. – www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com © Copyright: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 marzo 2023)per, che paga 10? diper aver scontato erroneamente la sanzione inflittagli ad inizio gara:spinge sulRussell mentre lo spagnolo scivola al 4° posto e i podi nella carriera di Fernandorestano 99, per andare in tripla cifra dovrà aspettare ancora.perché se in pista lo spagnolo era giunto terzo, verrà classificato al 4° posto dopo ladi 10? inflittagli dai commissari di gara per aver scontato inerrato la primadi 5?. 3rd place Fernando(ESP) Aston Martin F1 Team. 05.03.2023. Formula 1 World Championship, Rd 1, Bahrain Grand Prix, Sakhir, Bahrain, Race Day. – www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com © Copyright: ...

