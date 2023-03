Beccato con hashish, marijuana e cocaina: arrestato pusher a Soccavo (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno arrestato un 26enne già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno notato l’uomo in via Marco Aurelio, nel quartiere Soccavo, mentre cedeva una dose di hashish ad un cliente. Fermato, è stato perquisito, e nelle sue tasche sono stati rinvenuti e sequestrati altri 61 grammi della stessa sostanza, poco più di 5 grammi di cocaina e 25 grammi di marijuana. La droga era già suddivisa in dosi pronta per essere venduta al dettaglio. Sequestrata anche la somma contante di 720 euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della compagnia di Bagnoli hannoun 26enne già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno notato l’uomo in via Marco Aurelio, nel quartiere, mentre cedeva una dose diad un cliente. Fermato, è stato perquisito, e nelle sue tasche sono stati rinvenuti e sequestrati altri 61 grammi della stessa sostanza, poco più di 5 grammi die 25 grammi di. La droga era già suddivisa in dosi pronta per essere venduta al dettaglio. Sequestrata anche la somma contante di 720 euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

