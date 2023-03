Beach volley | World Tour 2023 Si ferma agli ottavi l’avventura di Menegatti Gottardi a La Paz

(Di domenica 19 marzo 2023) Non sarà ricordato certo come una tappa positiva quella di La Paz che ha aperto la corsa alla qualificazione olimpica per tre coppie italiane che si sonote tutte prima del previsto. Dopo Viscovich/Dal Corso nelle qualificazioni e Lupo/Rossi nel girone, è la volta di Martae Valentinadi dover lasciare il torneodi finale. La coppia azzurra è stata battuta in due set dalle brasiliane Talita/Thamela al termine di un match giocato ad elastico dalle due coppie. Brasiliane a tentare la fuga e azzurre a rincorrere senza mai però riuscire a mettere il naso avanti. La partenza è tutta delle brasiliane che si portano sull’8-2 ma in un baleno le azzurre si riportano sotto (11-10), salvo poi farsi nuovamente staccare, tornare sotto fino al 17-15 e poi cedere 21-18 il primo ...

