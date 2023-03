Battaglia senza precedenti, Giletti contro Travaglio: tra poche ore... (Di domenica 19 marzo 2023) Come ogni domenica, ecco che scalda i motori Massimo Giletti per il suo Non è l'Arena, in onda su La7 a partire dalle 21.15. E nel frattempo filtrano le anticipazioni su quello che vedremo nella puntata di oggi, 19 marzo. In primis, anche in questa occasione, un focus sulla mafia, nel mirino Matteo Messina Denaro, il boss dei boss arrestato lo scorso 7 febbraio. Non è l'Arena, infatti, da tempo è un punto di riferimento per gli approfondimenti su mafia e Cosa nostra: Giletti ascolterà ancora la donna amica di Messina Denaro, la donna che aveva condiviso col boss il percorso ospedaliero nella lotta contro il tumore. Da par suo, la signora continua a sostenere di essere stata del tutto ignara dell'identità di Messina Denaro, che si nascondeva dietro il falso nome Andrea Bonafede. Dunque ci si occuperà anche di Laura Bonafede, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Come ogni domenica, ecco che scalda i motori Massimoper il suo Non è l'Arena, in onda su La7 a partire dalle 21.15. E nel frattempo filtrano le anticipazioni su quello che vedremo nella puntata di oggi, 19 marzo. In primis, anche in questa occasione, un focus sulla mafia, nel mirino Matteo Messina Denaro, il boss dei boss arrestato lo scorso 7 febbraio. Non è l'Arena, infatti, da tempo è un punto di riferimento per gli approfondimenti su mafia e Cosa nostra:ascolterà ancora la donna amica di Messina Denaro, la donna che aveva condiviso col boss il percorso ospedaliero nella lottail tumore. Da par suo, la signora continua a sostenere di essere stata del tutto ignara dell'identità di Messina Denaro, che si nascondeva dietro il falso nome Andrea Bonafede. Dunque ci si occuperà anche di Laura Bonafede, la ...

