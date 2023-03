Basket, Serie A1 2022/2023: Treviso rischia nel finale, ma batte Scafati 89-88 (Di domenica 19 marzo 2023) La cronaca e il tabellino del match tra Nutribullet Treviso e Givova Scafati, valevole per la ventiduesima giornata della Serie A1 2022/2023 di Basket. Al PalaVerde i padroni di casa si sono imposti per 89-88 in un finale di partita davvero folle, che ha visto Treviso dissipare 7 punti di vantaggio negli ultimi 20 secondi di gioco. Alla fine però arriva la vittoria che allontana forse definitivamente i veneti dalle ultime posizioni, dove rimane invece invischiata Scafati. Di seguito il racconto del match e il tabellino. RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023 PROGRAMMA E TV 22^ GIORNATA La cronaca – La partita inizia nel segno di Rossato, autore dei ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) La cronaca e il tabellino del match tra Nutribullete Givova, valevole per la ventiduesima giornata dellaA1di. Al PalaVerde i padroni di casa si sono imposti per 89-88 in undi partita davvero folle, che ha vistodissipare 7 punti di vantaggio negli ultimi 20 secondi di gioco. Alla fine però arriva la vittoria che allontana forse definitivamente i veneti dalle ultime posizioni, dove rimane invece invischiata. Di seguito il racconto del match e il tabellino. RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONEPROGRAMMA E TV 22^ GIORNATA La cronaca – La partita inizia nel segno di Rossato, autore dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nutizieri : La Fortitudo Bologna cade ancora: vince Pistoia - sportface2016 : VIDEO - #Basket #SerieA1 Gli highlights della vittoria della #VirtusBologna in casa dell'#OlimpiaMilano - giobocciero : Cesana miglior marcatore con 22 punti, per Skeens altra doppia-doppia da 11+16 - karda70 : #Basket ?? #SerieA2 #LNP, @PallCantu torna in vetta: @PallForli fa il vuoto. I risultati della #giornata25… - giobocciero : Vittoria in dirittura d'arrivo per i biancorossi spinti da Coltro -