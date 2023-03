Basket, Serie A 2023: la Virtus Bologna sconfigge Milano e si prende la vetta in solitaria. Bene Brindisi e Venezia (Di domenica 19 marzo 2023) Dopo le prime quattro partite di ieri sera, si sono disputate quest’oggi le restanti sfide valide per la 22ma giornata della Serie A 2022-2023 di Basket. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. EA7 EMPORIO ARMANI Milano – Virtus SEGAFREDO Bologna 69-75 (15-26, 21-23, 19-8, 14-18) La Virtus Bologna si impone sul campo dell’Olimpia Milano e vola da sola in vetta alla classifica con 36 punti. Pronti, via e la compagine emiliana è subito calda: Belinelli suona la carica con le sue triple e due tiri in sospensione, poi si le giocate di Jordan Mickey e Kyle Weems consentono ai compagni di allungare ulteriormente e chiudere il primo quarto avanti di 11 (15-26). Il secondo periodo si apre con la tripla di Billy Baron ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Dopo le prime quattro partite di ieri sera, si sono disputate quest’oggi le restanti sfide valide per la 22ma giornata dellaA 2022-di. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. EA7 EMPORIO ARMANISEGAFREDO69-75 (15-26, 21-23, 19-8, 14-18) Lasi impone sul campo dell’Olimpiae vola da sola inalla classifica con 36 punti. Pronti, via e la compagine emiliana è subito calda: Belinelli suona la carica con le sue triple e due tiri in sospensione, poi si le giocate di Jordan Mickey e Kyle Weems consentono ai compagni di allungare ulteriormente e chiudere il primo quarto avanti di 11 (15-26). Il secondo periodo si apre con la tripla di Billy Baron ...

