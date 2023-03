Basket | Serie A 2022 2023 | Venezia si salva all’overtime con Verona | Brindisi batte Napoli in trasferta

Leggi su sportface

(Di domenica 19 marzo 2023) Oggi si sono giocate due partite valide per la 23ª giornata diA di. L’Umana Reyersicontroinvincendo 95-92 dopo aver rischiato di cadere più volte. I ragazzi di coach Spahija restano in svantaggio per buona parte del match e si riavvicinano nel finale di partita trovando i supplementari nell’ultimo possessondosi sul 78-78. Nel supplementareallunga fino al +7 sull’89-82 ma crolla nel finale subendo un parziale di 10-0 uscendo sconfitta dall’incontro.sale a 10 vittorie e 12 sconfitte appena fuori dalla zona playoff in 9ª posizione.in rimonta ...