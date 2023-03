Basket, Serie A 2022/2023: la Virtus batte l’Olimpia 69-75 e resta da sola al comando (Di domenica 19 marzo 2023) La Virtus Bologna batte 69-75 l’Olimpia Milano nel match di alta classifica valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Basket di Serie A 2022/2023. Un successo estremamente importante per la formazione emiliana, che adesso è da sola al comando della graduatoria con 36 punti, mentre i biancorossi restano al secondo posto a quota 34. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023 PROGRAMMA E TV 22^ GIORNATA La formazione ospite si rende protagonista di una buon avvio di partita con Marco Belinelli che realizza immediatamente una delle sue triple. Dopo un parziale di 0-5, i campioni d’Italia in carica ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) LaBologna69-75Milano nel match di alta classifica valevole per la ventiduesima giornata del campionato didi. Un successo estremamente importante per la formazione emiliana, che adesso è daaldella graduatoria con 36 punti, mentre i biancorossino al secondo posto a quota 34. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONEPROGRAMMA E TV 22^ GIORNATA La formazione ospite si rende protagonista di una buon avvio di partita con Marco Belinelli che realizza immediatamente una delle sue triple. Dopo un parziale di 0-5, i campioni d’Italia in carica ...

