Baron non basta a Milano. Beli e Shengelia decisivi. Highlights (Di domenica 19 marzo 2023) Guarda gli Highlights di Olimpia Milano - Virtus Bologna, sfida per il vertice della classifica vinta al Forum dalla squadra di Sergio Scariolo Leggi su video.gazzetta (Di domenica 19 marzo 2023) Guarda glidi Olimpia- Virtus Bologna, sfida per il vertice della classifica vinta al Forum dalla squadra di Sergio Scariolo

