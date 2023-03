Bari | Mignani | “Puniti dalla Ternana su nostro errore poi poco cinici”

(Di domenica 19 marzo 2023) Il tecnico dei galletti si rammarica per la sconfitta, con la partita che non è stata delle più spettacolari

Abbastanza deluso il tecnico delMichele: 'Il- ha detto- è partito meglio poi abbiamo commesso un errore e la partita è cambiata. Il rammarico più grosso - ha aggiunto - ...Un gol di Partipilo per stendere unpoco pericoloso in campo, prendersi l'11° posto in classifica e allontanarsi così dalla zona ... Quella diinvece cade (non lo faceva da fine gennaio in ...Lucarelli(4 - 3 - 1 - 2): Caprile; Pucino (76' Esposito), Zuzek, Vicari, Ricci; Mallamo (59' ...Arbitro: Di Bello di Brindisi Assistenti: Baccini - Zingarelli IV: Crezzini VAR: Maggioni ...

Domenica i biancorossi torneranno in campo a Terni, contro l'ostico team guidato da mister Lucarelli. Una prova di forza per i ragazzi di Mignani, che dovrà rinunciare in un colpo… Leggi ...