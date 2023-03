Barça-Real | DAZN lancia il Clasico in chiaro su YouTube

(Di domenica 19 marzo 2023) L’appuntamento più atteso del campionato spagnolo, il big match tra Barcellona eMadrid, è arrivato e per la prima volta sbarca sul canaledi– in diretta “in” – con un’edizione speciale del format Coca-Cola Super Match. Alle ore 21:00 di domenica 19 marzo, in app e susi accenderà L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZusBore : Real ili Barca? - principe22_el : @signofmarc In concomitanza real barca ahah - AntoParrinello : @Akhenaton67 É chiaro che si sta parlando di una guerra politica. Ma Gravina e Ceferin devono stare attenti mettere… - ziafranchina : oggi lazio-roma inter-juve barça-real e formula 1 che più? - Marco_Scarcia : RT @Sanfra1407: 18/19: Barcellona e Tottenham (finalista) 19/20: Barcellona e Dortmund 20/21: Real Madrid 21/22: Real Madrid e Liverpool (e… -

I MARCATORIè soprattutto la sfida tra i due grandi bomber, Lewandowski e Benzema, in lotta anche per il titolo di capocannoniere della Liga: un gol del polacco in qualsiasi momento ...SUPERLEGA E- 'Nessuno sceheletro nell'armadio. No. Mi pare che le cose si siano fatte bene. E in campo, difficilmente, si sarebbero potute fare meglio'. NON AVEVA SENSO - 'Il problema è che ...Servono conferme però contro unMadrid che ha le carte in regola per riaprire tutto in campionato. L'infermeria si sta svuotando (Mendy recuperato) e l'unico assente è Alaba, che tornerà dopo la ...