Bangladesh, autobus finisce in un fossato: almeno 19 morti e 25 feriti (Di domenica 19 marzo 2023) Sarebbero almeno 19 le persone morte in un incidente stradale in Bangladesh dove un autobus è finito fuori strada, precipitando per circa 9 metri e rimanendo incastrato in un fosso. Il terribile schianto è avvenuto all’incirca alle ore 7:30 locali di oggi, Domenica 19 Marzo 2023, nei pressi della città di Madaripur appartenente al distretto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 19 marzo 2023) Sarebbero19 le persone morte in un incidente stradale indove unè finito fuori strada, precipitando per circa 9 metri e rimanendo incastrato in un fosso. Il terribile schianto è avvenuto all’incirca alle ore 7:30 locali di oggi, Domenica 19 Marzo 2023, nei pressi della città di Madaripur appartenente al distretto ... TAG24.

