Badminton | All England Open 2023 | Asia dominante a Birmingham

(Di domenica 19 marzo 2023) Si sono disputate oggi le finali di tutti i tabelloni dello YONEX AllChampionships, torneo di categoria HSBC BWF World Tour Super 1000 con un montepremi di un milione e 250mila dollari americani: all’Utilita Arena disi registra il dominio dell’, con due titoli a testa per Corea del Sud e Cina ed uno per l’Indonesia., China Masters: poker dei padroni di casa, un titolo a Cina Taipei Di seguito i risultati delle finali dello YONEX AllChampionships. Finale singolare maschileLi Shi Feng (Cina) b. Shi Yu Qi (Cina) 26-24 21-5 Finale singolare femminile An Se Young (Corea del Sud, 2) b. Chen Yu Fei ...

Si è conclusa poco fa un'altra giornata allo YONEX All England Open Badminton Championships 2023, torneo di categoria HSBC BWF World Tour Super 1000. Quest'oggi si sono disputate tutte le semifinali d