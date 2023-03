Avellino-Picerno, le probabili formazioni (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Avellino – È caccia alla continuità in casa Avellino. Dopo le due vittorie di fila, rispettivamente con Foggia e Giugliano, la truppa di Massimo Rastelli cerca il tris nella sfida interna contro il Picerno. I malandrini, autentica rivelazione del campionato sono in striscia positiva da sette gare. Il tecnico di Pompei dovrà fare i conti con l’assenza di Pane rimasto ai box, dopo la botta rimediata nel turno infrasettimanale. Non ci sarà Moretti, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Restano ai box ancora Aya (deve osservare qualche giorno di riposo per un risentimento al ginocchio) e Dall’Oglio continuerà il programma di terapie per smaltire il suo infortunio. In chiave formazione si va verso la conferma del 4-3-2-1 nel corso della partita con il Giugliano nel turno ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– È caccia alla continuità in casa. Dopo le due vittorie di fila, rispettivamente con Foggia e Giugliano, la truppa di Massimo Rastelli cerca il tris nella sfida interna contro il. I malandrini, autentica rivelazione del campionato sono in striscia positiva da sette gare. Il tecnico di Pompei dovrà fare i conti con l’assenza di Pane rimasto ai box, dopo la botta rimediata nel turno infrasettimanale. Non ci sarà Moretti, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Restano ai box ancora Aya (deve osservare qualche giorno di riposo per un risentimento al ginocchio) e Dall’Oglio continuerà il programma di terapie per smaltire il suo infortunio. In chiave formazione si va verso la conferma del 4-3-2-1 nel corso della partita con il Giugliano nel turno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PoficialTs : RT @StrateegiaTips: ???? #SerieC ?? Both Teams to Score in First Half ? Piacenza v Lecco (0.5%) ? AlbinoLeffe v Padova (0.5%) ? Avellino v Pic… - StrateegiaTips : ???? #SerieC ?? Both Teams to Score in First Half ? Piacenza v Lecco (0.5%) ? AlbinoLeffe v Padova (0.5%) ? Avellino v… - Calciodiretta24 : Avellino - Picerno: diretta live e risultato in tempo reale - ottopagine : I convocati per Avellino-Picerno: lupi a caccia del tris #Avellino - usavellino1912_ : ?? ?????????????????? #AvellinoPicerno ?? Serie C - Girone C ?? L’elenco diramato da mister Massimo Rastelli ??… -