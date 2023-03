Avellino | coppia di 80enni scompare a bordo di un' Apecar | lei viene trovata morta | lui in stato confusionale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cittadiariano : Ariano Irpino: intercettata nottetempo una coppia di bulgari proveniente dal napoletano: rimpatriati dal Questore d… -

il giallo 19 marzo 2023 10:43di 80enni scompare a bordo di un'Apecar: lei viene trovata morta, lui in stato confusionale - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare ......quella delladi ottantenni di Sarno, in provincia di Salerno, che a bordo di un Apecar ha percorso almeno quaranta chilometri perdendosi poi in una zona di montagna della provincia di...delladi ottantenni di Sarno , in provincia di Salerno , che a bordo di un Apecar ha percorso almeno quaranta chilometri perdendosi poi in una zona di montagna della provincia di. Da ...

Avellino, coppia di 80enni scompare a bordo di un'Apecar: lei viene ... TGCOM

L'Avellino ha vinto il derby in trasferta contro il Giugliano ... In difesa, invece, Rizzo è in vantaggio su Ricciardi per giocare a destra con Tito a siniatro. Non cambia la coppia centrale composta ...Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Grazia Prisco, l'80enne di Sarno, in provincia di Salerno, trovata senza vita ieri pomeriggio dopo sei ...