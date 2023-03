Autostrade: gallerie con 32mila nuove luci a led. Prototipo la Santa Lucia, nel Mugello, tunnel a 3 corsie più lungo d’Europa (Di domenica 19 marzo 2023) . Una soluzione di ultima generazione già impiegata nelle gallerie come la "Santa lucia", il tunnel a 3 corsie più lungo mai costruito in Europa e uno dei 5 più grandi al mondo per dimensione complessiva. Leggi su firenzepost (Di domenica 19 marzo 2023) . Una soluzione di ultima generazione già impiegata nellecome la "a", ila 3piùmai costruito in Europa e uno dei 5 più grandi al mondo per dimensione complessiva.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spinning2020 : @rasputin_LG2 @Alatrie89687947 Vedrai che le autostrade le rifaranno tutte senza gallerie, a costo di sbriciolare l… - andreastoolbox : Cambiano le luci delle gallerie in autostrada #le #Cambiano #luci #gallerie #delle ??????? - tfrab : @ottobrataromana Di soldi per autostrade e gallerie, non è che abbiamo fatto spallucce e detto 'vabbè, sticazzi' - arianna20032000 : RT @LaNotiziaTweet: Ponti e gallerie, garantisce Autostrade. Le vittime del Morandi tremano - Raffael13409174 : RT @LaNotiziaTweet: Ponti e gallerie, garantisce Autostrade. Le vittime del Morandi tremano -