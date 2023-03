Autostrada A1, autogrill blindati: si temono nuovi scontri tra ultras del Napoli e della Roma (Messaggero) (Di domenica 19 marzo 2023) Weekend caldo sul fronte delle tensioni tra ultras, in Italia. Non solo il derby di Roma, per il quale saranno schierati mille agenti di polizia. Oggi ci sarà anche il ritorno alle trasferte per i tifosi del Napoli dopo due mesi di stop in conseguenza degli scontri in Autostrada A1 tra ultras della Roma e quelli del Napoli, lo scorso 8 gennaio. Questo fa aumentare ancora di più il livello di allerta: si temono altri scontri nelle aree di servizio, motivo per cui gli autogrill dell’Autostrada del Sole saranno blindati. A proposito del derby tra le due Romane, il Messaggero scrive: “Negli ultimi anni questa partita non ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 marzo 2023) Weekend caldo sul fronte delle tensioni tra, in Italia. Non solo il derby di, per il quale saranno schierati mille agenti di polizia. Oggi ci sarà anche il ritorno alle trasferte per i tifosi deldopo due mesi di stop in conseguenza degliinA1 trae quelli del, lo scorso 8 gennaio. Questo fa aumentare ancora di più il livello di allerta: sialtrinelle aree di servizio, motivo per cui glidell’del Sole saranno. A proposito del derby tra le duene, ilscrive: “Negli ultimi anni questa partita non ...

