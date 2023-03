Auto contro guardrail sulla A14, morto un 29enne nel Frentano Aperta inchiesta (Di domenica 19 marzo 2023) Chieti - E' deceduto all'ospedale di Chieti in seguito a un incidente stradale avvenuto questa notte sulla Autostrada A/14 nel tratto Francavilla al Mare-Miglianico: a perdere la vita è stato Andrea Pellicciotta, 29 anni, di Castel Frentano (Chieti), dipendente di un supermercato di Casoli (Chieti). Il giovane stava rientrando a casa alla guida della sua Kia Sportage allorquando in un cambio di carreggiata, in un cantiere stradale, è andato a sbattere contro un gard rail. L'impatto è stato violento e il giovane ha riportato ferite gravi: per l'intera notte i sanitari dell'ospedale teatino lo hanno operato più volte, ma non sono riusciti a salvarlo. La procura di Chieti ha aperto un'indagine sull'incidente. Pellicciotta era molto noto nel territorio Frentano per i suoi trascorsi di calciatore ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di domenica 19 marzo 2023) Chieti - E' deceduto all'ospedale di Chieti in seguito a un incidente stradale avvenuto questa nottestrada A/14 nel tratto Francavilla al Mare-Miglianico: a perdere la vita è stato Andrea Pellicciotta, 29 anni, di Castel(Chieti), dipendente di un supermercato di Casoli (Chieti). Il giovane stava rientrando a casa alla guida della sua Kia Sportage allorquando in un cambio di carreggiata, in un cantiere stradale, è andato a sbattereun gard rail. L'impatto è stato violento e il giovane ha riportato ferite gravi: per l'intera notte i sanitari dell'ospedale teatino lo hanno operato più volte, ma non sono riusciti a salvarlo. La procura di Chieti ha aperto un'indagine sull'incidente. Pellicciotta era molto noto nel territorioper i suoi trascorsi di calciatore ...

