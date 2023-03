Australia, milioni di pesci morti a causa della mancanza d’ossigeno (Di domenica 19 marzo 2023) L’allarme siccità è un problema globale, come dimostrano le immagini scioccante che arrivano dall’Australia, dove milioni di pesci morti e in avanzato stato di decomposizione sono emersi a galla sul fiume Darling rivelando la portata estesa del fenomeno. L’episodio è accaduto nella città Australiana di Menindee, nel Nuovo Galles del Sud, un’area piuttosto ricca di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 19 marzo 2023) L’allarme siccità è un problema globale, come dimostrano le immagini scioccante che arrivano dall’, dovedie in avanzato stato di decomposizione sono emersi a galla sul fiume Darling rivelando la portata estesa del fenomeno. L’episodio è accaduto nella cittàna di Menindee, nel Nuovo Galles del Sud, un’area piuttosto ricca di ... TAG24.

