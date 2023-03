Attentato in Cisgiordania, arrestato palestinese: due israeliani feriti (Di domenica 19 marzo 2023) Attentato in Cisgiordania contro due turisti israeliani: il terrorista che ha aperto il fuoco contro la coppia è stato arrestato dalle autorità. Un portavoce di Hamas ha commentato: “Reazione naturale ai crimini contro il nostro popolo” Attentato in Cisgiordania: fermato il terrorista L’uomo che ha sparato contro una coppia israeliana che si trovava in auto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 19 marzo 2023)incontro due turisti: il terrorista che ha aperto il fuoco contro la coppia è statodalle autorità. Un portavoce di Hamas ha commentato: “Reazione naturale ai crimini contro il nostro popolo”in: fermato il terrorista L’uomo che ha sparato contro una coppia israeliana che si trovava in auto ... TAG24.

Cisgiordania: spari contro due israeliani, feriti (ANSAmed) - TEL AVIV, 19 MAR - Due israeliani sono stati attaccati a colpi di arma da fuoco e feriti nei pressi di Huwara (Nablus, Cisgiordania). Lo riferiscono i media aggiungendo che uno è stato colpito alla testa e l'altro è ... Huwara il 26 febbraio è stata teatro di un attentato mortale a due israeliani dopo il quale è ... Operazione delle forze israeliane a Jenin: uccisi almeno quattro palestinesi nel nord della Cisgiordania . Lo riferisce il ministero della Salute palestinese, citato dall'... presunto responsabile dell'uccisione di tre israeliani in un attentato compiuto a Tel Aviv lo scorso ... Cisgiordania: sale a tre il numero dei palestinesi uccisi a Jenin nel nord della Cisgiordania. Lo riferisce il ministero della Salute palestinese, citato dall'... presunto responsabile dell'uccisione di tre israeliani in un attentato compiuto a Tel Aviv lo scorso ... Attentato in Cisgiordania, arrestato palestinese: due israeliani feriti Tag24 Cisgiordania: spari contro due israeliani, feriti (ANSAmed) - TEL AVIV, 19 MAR - Due israeliani sono stati attaccati a colpi di arma da fuoco e feriti nei pressi di Huwara (Nablus, Cisgiordania). Lo riferiscono i media aggiungendo che uno è stato col ... Un uomo con cintura esplosiva è stato ucciso in Galilea Continuano le tensioni nelle zone della Cisgiordania e in queste ore un uomo con una cintura esplosiva è stato ucciso in Galilea.