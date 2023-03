Atp Indian Wells 2023 | Sinner ko contro Alcaraz in semifinale

(Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) - Si è fermata inla corsa di Jannikal torneo di. L'altoatesino si è arreso, sul suolo americano, a Carlosche si è così qualificato per la sua terza finale su tre eventi in questa stagione e si è portato a una sola vittoria dal riconquistare la posizione di numero uno del mondo. Lo spagnolo ha trionfato per 7-6 (7-4), 6-3 sull'undicesima testa di serie italiana in un'ora e 54 minuti.è alla sua prima finale di, dopo aver perso ladell'anno scorsoRafael Nadal, mentre si tratta della terza finale Masters 1000 della carriera. Lo spagnolo si riprenderà il primo posto in classifica da Novak Djokovic con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : TENNIS | Si ferma in semifinale l'impresa di Jannik Sinner nel torneo Atp 1000 di Indian Wells #ANSA - Eurosport_IT : Esordio vincente per Sinner ad Indian Wells ?? L'azzurro supera in due set il francese Gasquet ?? #EurosportTENNIS… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Sinner si arrende ad #Alcaraz 2-0 nella semifinale di Indian Wells. Lo spagnolo in finale con #Medvedev - paoloangeloRF : @vgibertini ATP Indian Wells: Alcaraz vince la sfida con Sinner e conquista la finale [AUDIO]… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, ATP Indian Wells: Sinner perde in semifinale contro Alcaraz, che affronterà Medvedev in finale -

Si ferma in semifinale l'impresa di Jannik Sinner nel torneo1000 diWells, in California. Il 21enne altoatesino n.13 al mondo e 11mo del tabellone statunitense è stato battuto per 7 - 6(7 - 4) 6 - 3 dal 19enne spagnolo Carlos Alcaraz, n.2 della ...Alcaraz a Sinner: 'Ci aspetta un grande futuro' Manca, invece, l'ingresso nella top - ten l'azzurro, primo tennista italiano nella storia in semifinale aWells , salito virtualmente all' ...Jannik Sinner non riesce a contrastare il gioco più vario e completo di Carlos Alcaraz e conclude in semifinale il suo cammino al BNP Paribas Open (dal nostro inviato aWells) [1] C. Alcaraz b. [11] J. Sinner 7 - 6(4) 6 - 3 Bisognerà aspettare ancora un po' per avere la prima vittoria italiana in un torneo Masters 1000. Jannik Sinner non è riuscito a vendicare ...

ATP Indian Wells: Alcaraz vince la sfida con Sinner e conquista la finale [AUDIO] Ubitennis

(Adnkronos) - Si è fermata in semifinale la corsa di Jannik Sinner al torneo di Indian Wells 2023. L’altoatesino si è arreso, sul suolo americano, a Carlos Alcaraz che si è così qualificato per la sua ...Jannik Sinner è stato sconfitto da Alcaraz nella semifinale di Indian Wells, il rimpianto del tennista italiano è per il set point non sfruttato ...