Atp Indian Wells 2023 | Sinner ko contro Alcaraz in semifinale

(Adnkronos) – Si è fermata in semifinale la corsa di Jannik Sinner al torneo di Indian Wells 2023. L'altoatesino si è arreso, sul suolo americano, a Carlos Alcaraz che si è così qualificato per la sua terza finale su tre eventi in questa stagione e si è portato a una sola vittoria dal riconquistare la posizione di numero uno del mondo. Lo spagnolo ha trionfato per 7-6 (7-4), 6-3 sull'undicesima testa di serie italiana in un'ora e 54 minuti. Alcaraz è alla sua prima finale di Indian Wells, dopo aver perso la semifinale dell'anno scorso contro Rafael Nadal, mentre si tratta della terza finale Masters 1000 della carriera. Lo spagnolo si riprenderà il primo posto in classifica da Novak Djokovic con la vittoria.

