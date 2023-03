ATP Indian Wells 2023, Jannik Sinner: “Mi servono altri 2-3 anni per il fisico, ma sono vicino ai migliori” (Di domenica 19 marzo 2023) Nonostante la sconfitta in semifinale contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner esce da Indian Wells con una certa soddisfazione, visto il fatto di essere arrivato fino in semifinale. La top ten è ritornata vicina, ma soprattutto c’è una bella iniezione di fiducia in vista di Miami, anche se l’altoatesino è conscio dei miglioramenti da fare, specie con il servizio. Così l’azzurro in sala stampa: “C’è mancato poco. Le scelte che ho fatto in campo erano quelle giuste. Sul 5-4 dovevo seguirla a rete, bravo lui. Ma a rete avevo perso il punto sul 3-3 quando l’ho attaccato sul rovescio. Anche nel secondo, 0-30, avevo risposto bene su una prima abbastanza veloce, poi dopo ha preso il nastro ed è uscita. Oggi non sono riuscito a prendere un po’ di occasioni. Peccato, anche agli US Open uno aveva ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Nonostante la sconfitta in semifinale contro Carlos Alcaraz,esce dacon una certa soddisfazione, visto il fatto di essere arrivato fino in semifinale. La top ten è ritornata vicina, ma soprattutto c’è una bella iniezione di fiducia in vista di Miami, anche se l’altoatesino è conscio dei miglioramenti da fare, specie con il servizio. Così l’azzurro in sala stampa: “C’è mancato poco. Le scelte che ho fatto in campo erano quelle giuste. Sul 5-4 dovevo seguirla a rete, bravo lui. Ma a rete avevo perso il punto sul 3-3 quando l’ho attaccato sul rovescio. Anche nel secondo, 0-30, avevo risposto bene su una prima abbastanza veloce, poi dopo ha preso il nastro ed è uscita. Oggi nonriuscito a prendere un po’ di occasioni. Peccato, anche agli US Open uno aveva ...

