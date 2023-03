ATP Indian Wells 2023, Jannik Sinner lotta, ma Carlos Alcaraz si impone in 2 set e accede in finale (Di domenica 19 marzo 2023) Il secondo finalista del Masters 1000 di Indian Wells 2023 è Carlos Alcaraz. Si ferma dunque in semifinale il cammino di Jannik Sinner, che cede allo spagnolo in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e cinquantaquattro minuti di gioco. Una buonissima prestazione da parte dell’altoatesino, che si è trovato di fronte un avversario davvero eccezionale e che ogni volta meraviglia sia per la tenuta fisica sia per i colpi effettuati. E’ mancata anche un po’ di fortuna nel primo set, che avrebbe potuto indirizzare diversamente l’incontro, mentre nel secondo set Alcaraz è stato veramente una furia, con Sinner che comunque ha provato a lottare fino all’ultimo. Sono stati di più i vincenti dello ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Il secondo finalista del Masters 1000 di. Si ferma dunque in semiil cammino di, che cede allo spagnolo in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e cinquantaquattro minuti di gioco. Una buonissima prestazione da parte dell’altoatesino, che si è trovato di fronte un avversario davvero eccezionale e che ogni volta meraviglia sia per la tenuta fisica sia per i colpi effettuati. E’ mancata anche un po’ di fortuna nel primo set, che avrebbe potuto indirizzare diversamente l’incontro, mentre nel secondo setè stato veramente una furia, conche comunque ha provato are fino all’ultimo. Sono stati di più i vincenti dello ...

