ATP Indian Wells 2023, Daniil Medvedev è il primo finalista: sconfitto in due set Frances Tiafoe (Di domenica 19 marzo 2023) Missione compiuta per Daniil Medvedev. Il russo (n.6 del ranking) ha sconfitto per 7-5 7-6 (4) l’americano Frances Tiafoe (n.16 ATP), capitalizzando l’ottava palla match costruita in un confronto nel quale il padrone di casa ha fatto di tutto per rimanere in scia. Troppo forte però il nativo di Mosca in termini di continuità di gioco e la sfida odierna è stata emblematica. Per Medvedev si tratta dunque della quarta finale al livello ATP in un mese e della 19ma vittoria consecutiva, nei singoli incontri, oltre al settimo atto conclusivo in un 1000. Il nome del prossimo avversario verrà fuori dal match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Nel primo set, dopo un iniziale fase di studio, Medvedev si costruisce tre chance per il break, andando ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Missione compiuta per. Il russo (n.6 del ranking) haper 7-5 7-6 (4) l’americano(n.16 ATP), capitalizzando l’ottava palla match costruita in un confronto nel quale il padrone di casa ha fatto di tutto per rimanere in scia. Troppo forte però il nativo di Mosca in termini di continuità di gioco e la sfida odierna è stata emblematica. Persi tratta dunque della quarta finale al livello ATP in un mese e della 19ma vittoria consecutiva, nei singoli incontri, oltre al settimo atto conclusivo in un 1000. Il nome del prossimo avversario verrà fuori dal match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Nelset, dopo un iniziale fase di studio,si costruisce tre chance per il break, andando ...

