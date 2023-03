ATP Indian Wells 2023, Carlos Alcaraz: “Credo che con Sinner avrò una grande rivalità in futuro” (Di domenica 19 marzo 2023) Carlos Alcaraz, dopo esser stato fermato da Rafael Nadal nel 2022, stavolta supera la semifinale a Indian Wells. La sua è la prima finale nel Masters 1000 d’apertura dell’anno, dopo il successo nei confronti di Jannik Sinner nella scorsa notte italiana. Per il murciano, ora, ultimo atto con Daniil Medvedev, e contro il russo potrebbe tornare numero 1 del mondo. Così l’iberico appena terminato il match: “È un avversario, oltre che un amico, con cui amo confrontarmi perché mi spinge sempre al limite e state sicuri che io e Jannik giocheremo ancora tante grandi partite in futuro“. Poi, in sala stampa: “Mi sento bene. Questo è un torneo che mi piace giocare e nel quale ho ottime memorie, giocai qui la mia prima semifinale 1000 contro Nadal. Per me è molto speciale. Non mi vedo come ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023), dopo esser stato fermato da Rafael Nadal nel 2022, stavolta supera la semifinale a. La sua è la prima finale nel Masters 1000 d’apertura dell’anno, dopo il successo nei confronti di Janniknella scorsa notte italiana. Per il murciano, ora, ultimo atto con Daniil Medvedev, e contro il russo potrebbe tornare numero 1 del mondo. Così l’iberico appena terminato il match: “È un avversario, oltre che un amico, con cui amo confrontarmi perché mi spinge sempre al limite e state sicuri che io e Jannik giocheremo ancora tante grandi partite in“. Poi, in sala stampa: “Mi sento bene. Questo è un torneo che mi piace giocare e nel quale ho ottime memorie, giocai qui la mia prima semifinale 1000 contro Nadal. Per me è molto speciale. Non mi vedo come ...

