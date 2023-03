Atletico Madrid, De Paul svela: “Simeone? Credo desideri di essere il ct dell’Argentina” (Di domenica 19 marzo 2023) Rodrigo De Paul, nel corso di un’intervista a Cadena Ser, ha svelato che Diego Pablo Simeone, suo allenatore all’Atletico Madrid, desidera di diventare il ct dell’Argentina campione del mondo. “Dipende da lui. È vero che l’Atlético è casa sua e qui ha tutto: l’affetto della gente e il rispetto. Ma Credo anche che abbia il desiderio di poter guidare il suo Paese. Se lo vorrà, vista la sua carriera, da giocatore e allenatore, ne avrà l’opportunità”, ha detto De Paul. Su Lionel Messi, poi: “Quello che fa Leo è magia. Attendi con stupore quello che sta per fare e non finisce mai di sorprenderti. Quando pensi che non ti veda, ti mette a tu per tu con il portiere e, quando pensate che è stanco, ha una marcia in più: non finisce mai di ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Rodrigo De, nel corso di un’intervista a Cadena Ser, hato che Diego Pablo, suo allenatore all’, desidera di diventare il ctcampione del mondo. “Dipende da lui. È vero che l’Atlético è casa sua e qui ha tutto: l’affetto della gente e il rispetto. Maanche che abbia ilo di poter guidare il suo Paese. Se lo vorrà, vista la sua carriera, da giocatore e allenatore, ne avrà l’opportunità”, ha detto De. Su Lionel Messi, poi: “Quello che fa Leo è magia. Attendi con stupore quello che sta per fare e non finisce mai di sorprenderti. Quando pensi che non ti veda, ti mette a tu per tu con il portiere e, quando pensate che è stanco, ha una marcia in più: non finisce mai di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : L'Atletico blinda la Champions, Valencia sempre più giù. Colpo Celta Vigo #liga - AntoVitiello : Il #Milan Primavera di Ignazio Abate supera l'Atletico Madrid di Fernando Torres e accede alle final four di… - sportface2016 : #AtleticoMadrid, #DePaul svela: '#Simeone? Credo desideri di essere il ct dell'#Argentina' - sabrijouini83 : ??Partite terminate Atletico Madrid ?? Valencia 3-0 ? L'Atletico Madrid consolida il terzo posto grazie battendo tr… - iammartiann : RT @sportli26181512: #Liga, tris per Atletico Madrid e Celta Vigo: La squadra del Cholo Simeone supera 3-0 il Valencia, 3-1 invece per quel… -