Atletica | pass olimpico e record italiano | l’azzurro Aouani da favola in maratona

(Di domenica 19 marzo 2023) Barcellona –Iliassha realizzato il primatodi, con il tempo di 2h07:16 (crono ufficioso) fatto segnare nella prova disputata a Barcellona. Viene così superato il 2h07:19 di Eyob Faniel stabilito a Siviglia, sempre in Spagna, il 23 febbraio 2020. Il 27enne milanese ha chiuso al nono posto, correndo nei primi 30km sul ritmo di tre minuti ogni mille metri ma nel finale il portacolori delle Fiamme Azzurre è riuscito a raggiungere l’obiettivo. Era la terza volta in carriera sui 42,195 km per l’ingegnere, laureato negli Stati Uniti, che da un paio di anni vive e si allena a Ferrara sotto la guida di Massimo Magnani. Con tale risultatofirma anche lo standard World Athletics per le Olimpiadi di Parigi (2h08:10) oltre che per i Mondiali del prossimo agosto a Budapest ...

Dopo l'1 - 3 dell'andata, il Lascaris batte 5 - 0 il Caselle al ritorno e stacca ilper la semifinale della Coppa Promozione . La sfida inizia subito col piede giusto per i ... freschezza, ...Tra le attività previste: corsi di ginnastica per i genitori e parenti, preparazionefinalizzata al calcio per i minori. Sport e Famiglia, dunque, per contribuire allo sviluppo sociale del ......e bielorussi in forma 'neutrale' alle competizioni internazionali finalizzate a ottenere il...riabilitazione per le questioni doping (la Russia è sospesa dalla federazione mondiale di...

Atletica, pass olimpico e record italiano: l'azzurro Aouani da favola ... Il Faro online

Staffette, la missione Budapest è cominciata. La puntata settimanale del talk di Atletica TV è interamente dedicata allo sprint azzurro e alle speranze per la stagione estiva, incentrata sui Mondiali ...L'atletica mondiale deve dire addio a Dick Fosbury, oro olimpico nel salto in alto a Messico 1968 morto all'età di 76 anni ...