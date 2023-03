Atletica, Iliass Aouani: “Il record italiano è un riscatto, Yeman Crippa può batterlo a Milano” (Di domenica 19 marzo 2023) Iliass Aouani ha firmato il nuovo record italiano di Maratona, siglando un brillante 2h07:16 a Barcellona, dove è andata in scena una delle 42,195 km più classiche del circuito internazionale. Il milanese ha migliorato di tre secondi il precedente primato, ovvero il 2h07:19 corso da Eyob Faniel a Siviglia il 23 febbraio 2020 (fu uno degli ultimi eventi prima dell’esplosione della pandemia). Si tratta di una prestazione importante per l’azzurro, che ha migliorato il proprio personale di oltre un minuto (2h08:34 lo scorso anno a Milano, all’esordio sulla distanza) e che è diventato il 22mo europeo della storia. Iliass Aouani ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “È un risultato che per me vale doppio e non solo per il crono, ma per il momento ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023)ha firmato il nuovodi Maratona, siglando un brillante 2h07:16 a Barcellona, dove è andata in scena una delle 42,195 km più classiche del circuito internazionale. Il milanese ha migliorato di tre secondi il precedente primato, ovvero il 2h07:19 corso da Eyob Faniel a Siviglia il 23 febbraio 2020 (fu uno degli ultimi eventi prima dell’esplosione della pandemia). Si tratta di una prestazione importante per l’azzurro, che ha migliorato il proprio personale di oltre un minuto (2h08:34 lo scorso anno a, all’esordio sulla distanza) e che è diventato il 22mo europeo della storia.ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “È un risultato che per me vale doppio e non solo per il crono, ma per il momento ...

