Atletica, Francesco Fortunato e Valentina Trapletti vincono i Campionati Italiani nella 20 km di marcia (Di domenica 19 marzo 2023) A Frosinone sono andati in scena i Campionati Italiani della 20 km di marcia. Erano assenti i due Campioni Olimpici della distanza, ovvero Massimo Stano e Antonella Palmisano. A trionfare sono stati Francesco Fortunato e Valentina Trapletti. Il pugliese, quinto lo scorso anno agli Europei, ha conquistato il terzo tricolore della carriera con il tempo di 1h21:11 davanti a Riccardo Orsoni (1h23:08) e Gianluca Piocchiottino (1h24:15). La milanese ha invece fatto festa nella prova femminile (Trofeo Anna Rita Sidoti): sesto sigillo in carriera con il tempo di 1:32.57, ripartendo dopo gli ottimi risultati della passata stagione (ottava ai Mondiali e quinta agli Europei). Alle sue spalle si sono piazzate Alexandrina Mihai (1h33:48) e Nicole ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) A Frosinone sono andati in scena idella 20 km di. Erano assenti i due Campioni Olimpici della distanza, ovvero Massimo Stano e AntoPalmisano. A trionfare sono stati. Il pugliese, quinto lo scorso anno agli Europei, ha conquistato il terzo tricolore della carriera con il tempo di 1h21:11 davanti a Riccardo Orsoni (1h23:08) e Gianluca Piocchiottino (1h24:15). La milanese ha invece fatto festaprova femminile (Trofeo Anna Rita Sidoti): sesto sigillo in carriera con il tempo di 1:32.57, ripartendo dopo gli ottimi risultati della passata stagione (ottava ai Mondiali e quinta agli Europei). Alle sue spalle si sono piazzate Alexandrina Mihai (1h33:48) e Nicole ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Terzobinarioit : Atletica di Cerveteri, record italiano sui 500metri per il giovane Francesco De Santis - 0766news_TripTv : ?? Atletica di Cerveteri, record italiano sui 500metri per il giovane Francesco De Santis ???? Leggi l'articolo ??… - FidalPiemonte : #atletica #indoor Titolo italiano juniores per Beatrice Carpinello davanti ad Annalisa Pastore. Al maschile, sempre… - newsdicorsa : ATLETICA, GS LA PIAVE 2000: FRANCESCO DA VIÀ AD UN SOFFIO DAL PODIO TRICOLORE -