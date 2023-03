Athletic Brighela, multa quasi azzerata e squalifica ridotta. «Un successo, l’impegno contro l’indifferenza continua» (Di domenica 19 marzo 2023) Calcio provinciale. La società sportiva, sanzionata per lo striscione umanitario «Cimitero Mediterraneo. Basta morti in mare», ha presentato reclamo alla Corte sportiva d’appello: annullata la multa di 500 euro e ridotta la squalifica al capitano, confermate la sanzione di 50 euro e l’inibizione del mister (non impugnabili). «Aspettiamo le motivazioni, ma di certo hanno vinto la solidarietà e l’umanità». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 19 marzo 2023) Calcio provinciale. La società sportiva, sanzionata per lo striscione umanitario «Cimitero Mediterraneo. Basta morti in mare», ha presentato reclamo alla Corte sportiva d’appello: annullata ladi 500 euro elaal capitano, confermate la sanzione di 50 euro e l’inibizione del mister (non impugnabili). «Aspettiamo le motivazioni, ma di certo hanno vinto la solidarietà e l’umanità».

