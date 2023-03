Ascolti TV | Sabato 18 marzo 2023

(Di domenica 19 marzo 2023) Milly Carlucci e Maria De Filippi Nella serata di ieri,18, su Rai1 Il Cantante Mascherato, in onda dalle alle, ha conquistato .000 spettatori pari al % di share (Tutti in Maschera, dalle alle, a .000 e il %). Su Canale5 la prima puntata del Serale di Amici, dalle alle, ha raccolto .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 F.B.I. ha interessato .000 spettatori (%) e F.B.I. International .000 spettatori (%). Su Italia1 Animali fantastici e dove trovarli ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta sigla .000 spettatori con il %. Su Rete4 Potere assoluto totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Thelma & Louise ha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 le qualifiche del Gran Premio d’Arabia Saudita di Formula 1 segnano .000 spettatori (%). Sul Nove C’era una volta il West ...

Ascolti tv sabato 18 marzo: Il cantante mascherato, Amici, Animali fantastici e dove trovarli TPI

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 18 marzo 2023 Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata de Il cantante mascherato. Su Rai 2 FBI. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete