Ascolti tv | ottima partenza per serale di ' Amici'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - partenza col botto per il serale di 'Amici' di Maria di De Filippi. La prima puntata della 22esima edizione del talent, nel sabato di Canale 5, ha ottenuto una media di 4.007.000 spettatori con uno share del 27.9%. La puntata di 'Amici' - conclusasi con l'emilinazione del cantante Nicolò Di Girolamo, in arte NDG - ha battuto l'esordio della nuova edizione de 'Il Cantante Mascherato' su Rai1, che si è fermato a 2.281.000 spettatori pari con il 17.9% di share. Al terzo posto degli Ascolti della serata, 'Sapiens – Un solo pianeta' su Rai3, con 878.000 spettatori e il 5.5% di share. A seguire, tra gli altri Ascolti di prime time: 'F.B.I.' e 'F.B.I. International' su Rai2 (rispettivamente, 828.000 spettatori, share 4.6%, e 696.000 spettatori, share 4.1%)

