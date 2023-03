Ascolti tv, ‘Ciao Maschio’ da record: share del 16,6%, la puntata più vista di sempre (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuella andata in onda ieri sera, è la puntata più vista, in termini percentuali, di tutte e tre le stagioni di Ciao Maschio. Nunzia De Girolamo continua a battere se stessa ed infrage un nuovo record. Stavolta l’asticella si è spinta fino al 16.6% di share, un dato sorprendente visto l’orario in cui va in onda la trasmissione. Ieri la partenza posticipata di quasi mezz’ora, rispetto al consueto orario, non ha Comuqnue scoraggiato i fedelissimi telespettatori del programma. Attorno al tema della trasgressione si sono confessati Alberto Matano, Raul Cremona e Raiz. Nella media stagionale degli Ascolti il programma si conferma, abbondantemente, la ‘’seconda serata’’ più vista di tutto il palinsesto televisivo targato Rai. Ottimo anche il riscontro social, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuella andata in onda ieri sera, è lapiù, in termini percentuali, di tutte e tre le stagioni di Ciao Maschio. Nunzia De Girolamo continua a battere se stessa ed infrage un nuovo. Stavolta l’asticella si è spinta fino al 16.6% di, un dato sorprendente visto l’orario in cui va in onda la trasmissione. Ieri la partenza posticipata di quasi mezz’ora, rispetto al consueto orario, non ha Comuqnue scoraggiato i fedelissimi telespettatori del programma. Attorno al tema della trasgressione si sono confessati Alberto Matano, Raul Cremona e Raiz. Nella media stagionale degliil programma si conferma, abbondantemente, la ‘’seconda serata’’ piùdi tutto il palinsesto televisivo targato Rai. Ottimo anche il riscontro social, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... idea_liberale : RT @FRANCESCATERZO2: Ciao Maschio di @N_DeGirolamo supera se stesso. Ancora record di ascolti. Con una prima serata che fa il 18%, #ciaomas… - FRANCESCATERZO2 : Ciao Maschio di @N_DeGirolamo supera se stesso. Ancora record di ascolti. Con una prima serata che fa il 18%,… - sunraysfall : @killva0 ciao!! so che non abbiamo mai interagito ma è mio compito dover spargere la voce su 'faded in my last song… - justdonnalisi : @anima_bella_4ev @ilenia_virno @Anto_Fiordelisi Ciao scusami ma per me la famiglia conosce meglio di noi l situazio… - EnricoNappi : @GiorgiaMeloni E poi fai la faccia storta quando ascolti Bella Ciao e non hai ancora fatto 1 solo provvedimento a f… -