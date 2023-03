ASCOLTI TV 18 MARZO 2023 | AMICI RIPARTE COL BOTTO 27 | 9% | MALE IL CANTANTE MASCHERATO 17 | 9% | SAPIENS 5 | 5% | VERISSIMO 22 | 3%+18 | 8% | ITALIASÌ 14 | 4%+16 | 2% | TERRA AMARA OLTRE IL 24%

(Di domenica 19 marzo 2023)TV 1· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 35.35 PT – 36.57 24 – 40.79 PT – 41.53 Caffè di RaiUno – xTg1 – xIn Famiglia – 1213 22.23 + 993 20.50Buongiorno Benessere – 837 17.55Il Provinciale – 931 15.71Linea Verde Discovery – 1456 17.98Linea Verde Life – 2353 20.28Tg1 – 3742 26.59Linea Bianca – 1691 13.27Passaggio a Nord-Ovest – 945 8.60A Sua Immagine – x + x! – 1380 14.39 + 1848 16.23L’Eredità – 2792 20.84L’Eredità – 3896 24.94Tg1 – 4300 24.67Soliti Ignoti + Pres. ICM – 4307 23.51 + 3178 17.70Il– 2281 17.92Ciao Maschio – 665 16.60 Prima Pagina – xTg5 – xX-Style – xColombia: Coste da Sogno – xMagnifica Italia – non in ondaForum (R) – 1254 16.85Tg5 – 2911 22.28Beautiful – 2769 20.96...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ParliamoDiNews : Ascolti 18 marzo, Il cantante mascherato o serale Amici? Milly contro Maria - blogtivvu : Ascolti TV 18 marzo: serale Amici 22 e Il Cantante Mascherato, chi ha vinto? Maria “demolisce” Milly… - IsaeChia : #IlCantanteMascherato 4 Vs #Amici22: ecco chi ha vinto la prima sfida di ascolti Tutti i dati auditel della serata… - SerieTvserie : Ascolti tv sabato 18 marzo 2023: il Serale di Amici a 4 mln (27,9%), Il Cantante Mascherato a 2,3 mln (17,9%) - 95_addicted : RT @tvblogit: #Ascoltitv sabato 18 marzo 2023: il Serale di Amici a 4 mln (27,9%), Il Cantante Mascherato a 2,3 mln (17,9%) ??Tutti i dati… -

tv di sabato 182023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Il cantante mascherato " contro " Amici di Maria De Filippi ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, ...Boom per l'esordio di Amici 22 su Canale 5. Disastro storico per Il cantante mascherato con 2 milioni di spettatori: flop clamoroso per Rai ...... sabato 182023: a lasciare la gara è stata la maschera forse più misteriosa, quella del ... E domattina arriverà il primo verdetto deglirelativo alla sfida con il Serale di Amici: avrà ...

Ascolti tv sabato 18 marzo 2023: il Serale di Amici a 4 mln (27,9%), Il Cantante Mascherato a 2,3 mln (17,9%) Tvblog

Che cosa vedremo quindi nella puntata di Domenica IN del 19 marzo Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la lista di tutti gli ospiti che arriveranno nello studio di Rai 1. Dopo ...Stasera, domenica 19 marzo 2023, su Rai 1 sono in onda le puntate nove e dieci ... La fiction Resta con Me ha conquistato il pubblico di Rai 1 ottenendo buoni ascolti come i 3.6 milioni e 20.7% di ...