Ascoli Satriano: bomba allo sportello postamat nella notte Indagine dei carabinieri (Di domenica 19 marzo 2023) La banda della marmotta ha colpito nel foggiano la scorsa notte. O meglio ha tentato di colpire perché la tecnica, appunto cosiddetta della marmotta, con l’esplosione dello sportello postamat ad Ascoli Satriano è andata a vuoto. L’impianto ha retta la forza d’urto ed è scattato l’allarme, oltre ovviamente al gran rumore che numerosi cittadini hanno udito per l’esplosione della bomba. Ladri a mani vuote. Indagine dei carabinieri. L'articolo Ascoli Satriano: bomba allo sportello postamat nella notte <small class="subtitle">Indagine dei carabinieri</small> ... Leggi su noinotizie (Di domenica 19 marzo 2023) La banda della marmotta ha colpito nel foggiano la scorsa. O meglio ha tentato di colpire perché la tecnica, appunto cosiddetta della marmotta, con l’esplosione delloadè andata a vuoto. L’impianto ha retta la forza d’urto ed è scattato l’allarme, oltre ovviamente al gran rumore che numerosi cittadini hanno udito per l’esplosione della. Ladri a mani vuote.dei. L'articolo dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiNotizie : Ascoli Satriano (#Foggia): bomba allo sportello postamat nella notte - PinoCustode : Carciofi Violetti Reali Zona di produzione Ascoli Satriano ( FG ) Pronti a riconquistare le vendite nella GDO Ita… - CostantinoCisl : RT @CISLFoggia: Contratto Area Ascoli Satriano, #finanziamenti in un nulla di fatto. @CostantinoCisl al TGNorba “Deserto #ambientale e occu… - giuliocolecchia : RT @CISLFoggia: Contratto Area Ascoli Satriano, #finanziamenti in un nulla di fatto. @CostantinoCisl al TGNorba “Deserto #ambientale e occu… - UrbanoFalcone : RT @CISLFoggia: Contratto Area Ascoli Satriano, #finanziamenti in un nulla di fatto. @CostantinoCisl al TGNorba “Deserto #ambientale e occu… -