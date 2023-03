Arte del cibo, gusto e romanità: ecco Max Mariola (Di domenica 19 marzo 2023) Cuoco, conduttore televisivo, youtuber, volto di Gambero Rosso Channel, ma anche docente: Max Mariola è lo Chef televisivo più amato del momento. Perché come ti fa innamorare lui della cucina non ci riesce davvero nessuno! Genuino, spontaneo, divertente, romano dalla punta dei piedi all’accento, incanta gli avventori dei suoi video con una parlantina sciolta e ricette da leccarsi i baffi. Passione sin da piccolo Di lui racconta che sin da bambino adorava osservare la ritualità e dedizione della mamma in cucina: è proprio grazie a lei che ha scoperto il suo talento. Ha mosso i primi passi da Chef come docente di corsi di cucina professionali e poi è arrivata la televisione. Tantissime sono le trasmissioni che lo hanno visto protagonista. È Executive Chef e Supervisore del livello Qualitativo, in Italia e in Europa, della ristorazione degli alberghi della catena ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 19 marzo 2023) Cuoco, conduttore televisivo, youtuber, volto di Gambero Rosso Channel, ma anche docente: Maxè lo Chef televisivo più amato del momento. Perché come ti fa innamorare lui della cucina non ci riesce davvero nessuno! Genuino, spontaneo, divertente, romano dalla punta dei piedi all’accento, incanta gli avventori dei suoi video con una parlantina sciolta e ricette da leccarsi i baffi. Passione sin da piccolo Di lui racconta che sin da bambino adorava osservare la ritualità e dedizione della mamma in cucina: è proprio grazie a lei che ha scoperto il suo talento. Ha mosso i primi passi da Chef come docente di corsi di cucina professionali e poi è arrivata la televisione. Tantissime sono le trasmissioni che lo hanno visto protagonista. È Executive Chef e Supervisore del livello Qualitativo, in Italia e in Europa, della ristorazione degli alberghi della catena ...

