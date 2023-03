Arsenal-Crystal Palace (domenica 19 marzo 2023 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Esonerato Patrick Vieira (Di domenica 19 marzo 2023) La capolista Arsenal e il pericolante Crystal Palace danno vita a un derby tra il nord e il sud londinese che lascia pochi dubbi in sede di pronostico. La squadra di Mikel Arteta giovedì sera è stata eliminata dallo Sporting Lisbona in Europa League ma, sfruttando un calendario agevole, ha vinto le ultime cinque di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 19 marzo 2023) La capolistae il pericolantedanno vita a un derby tra il nord e il sud londinese che lascia pochi dubbi in sede di pronostico. La squadra di Mikel Arteta giovedì sera è stata eliminata dallo Sporting Lisbona in Europa League ma, sfruttando un calendario agevole, ha vinto le ultime cinque di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Premier League LIVE: alle 15 Arsenal-Crystal Palace: Week end di quarti di finale di FA Cup per Manchester United e… - dchinellato : ???? The quiet before the storm here at Emirates. Arsenal v Crystal Palace at 2pm ???? La quiete prima della tempesta… - lexycollycoll : @AlinurMohamed_ Arsenal 4-1 crystal palace ?? Martinelli to score - TorresTavo : Arsenal - Crystal Palace TV: @StarPlusLA Narra: @alecalumite Comenta: @jorgebaravalle #PremierxESPN - iraking_94 : Programme du dimanche : 15h : Arsenal - Crystal Palace 18h : GP Jeddah 21h : Clasico -