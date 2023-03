Anziani e bambini insieme | festa del papà speciale a Limatola VIDEO

(Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLadel, l’occasione per rivivere una sensazione probabilmente dimenticata o, forse, nella peggiore delle ipotesi, mai provata.diventa il centro per rivivere questo attimo di normalità per gli ospiti della casa di riposo, padri e anche nonni, e delle case famiglie, figli. Massimiliano Marotta ha messo in piedi un evento che mira ad accarezzare le corde del sentimento più profondo, quell’amore tra padre e figlio che è inscalfibile, al di à degli eventi. E allora, anche senza un legame reale, gli ospiti delle strutture limatolesi si sono ritrovati per rivivere la sensazione dell’essere padri e dell’essere figli. Tra gioia, sorpresa e anche un pizzico di commozione, i protagonisti hanno avuto modo di riassaporare questo legame e vivere la giornata all’insegna dei sentimenti e anche dei ...

Anziani e bambini insieme, festa del papà speciale a Limatola

