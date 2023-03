Antonino Spinalbese e la nuova fiamma | i fan non ci stanno e lo attaccano

(Di domenica 19 marzo 2023) I fan dei Gintonic puntano il dito controdopo la notizia circolata nelle scorse ore Trae Ginevra Lamborghini sembra finita ancora prima di cominciare. Nelle scorse ore infatti il modello ligure è stato pizzicato in compagnia della modella ed ex Miss Italia Carolina Stramare, che avrebbe conosciuto a Parigi durante la settimana della moda. La notizia però non è stata presa per niente bene dai fan dei Gintonic, che fin dal primo giorno hanno creduto che trae Ginevra Lamborghini potesse nascere qualcosa. E quel bacio galeotto che l’ex compagno di Belen Rodriguez ha dato alla sorella di Elettra avevamente scatenato fantasie fino a quel momento riposte nel cassetto. E i fan della coppia sono rimasti particolarmente colpiti dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... massimo762023 : @Alba41023609 - mart120600217 : @alessia3188 @Mati68566 Hai presente il lavoro dei ragazzi immagine?sai che fanno? Presenziano ad eventi, indossand… - DanieleMonfre : @Giampybarreca Ho letto che l'hanno beccata in auto con Antonino Spinalbese.Praticamente il bianconero le compra il… - soloversacexme : @alessan10213920 @angelmel80 @Nunzia986 @licepeduozzo @magicastef @micluc4 @Valerio99952751 @Givemesunfl0wer… - zazoomblog : Antonino Spinalbese beccato con una donna (molto famosa): non è Ginevra Lamborghini - #Antonino #Spinalbese… -

Ginevra Lamborghini , classe 1992, è invece reduce dal Grande Fratello Vip 7 dove pare abbia iniziato una conoscenza con, l'ex di Belén Rodriguez , e sta portando in giro per l'...Leggi Anche Lorella Cuccarini: 'Non ho intenzione di lasciare Amici' Leggi Anche 'Verissimo',: 'Con Belen rifarei tutto 10 milioni di volte' ' Non riuscivo più a parlare in ...Sorrisi, sguardi d'intesa e abbracci.sembra avere trovato un'amica speciale in Carolina Stramare . Mentre i suoi fan speravano in una love story con Ginevra Lamborghini, sua compagna di avventura al Grande fratello ...

Antonino Spinalbese, nuova fidanzata: ecco chi è. Addio a Ginevra Lamborghini leggo.it

Nuova presunta frequentazione per l'ex Miss Italia, concorrente di Pechino Express e tifosa della Juventus: i dettagli ...Antonino spinalbese, dopo la sua partecipazione al GF Vip, ha passato del tempo con sua figlia Luna Marì, nata dalla relazione con l'ex compagna Belén Rodriguez. La coppia si è separata nell'estate ...