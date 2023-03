Anticipazioni Un Altro Domani | Puntate Spagnole | Dani Confessa La Verità A Jaime!

(Di domenica 19 marzo 2023)Untrova finalmente il coraggio dire tutta laal padre Jaime su ciò che sente di essere realmente… Unva avanti e, nel corso delle, arriva il momento della tanto attesa rivelazione dial padre. Infatti, Jaime scopre per la prima volta che sua figlia Maria in realtà è un ragazzo e si chiama. Elena è molto preoccupata all’idea della reazione che l’uomo potrebbe avere. Ma ecco che cosa sta per succedere.Un: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : “Terra amara” e “Un altro domani” anticipazioni Fiction Mediaset dal 20 al 26 marzo - zenzonelli_s : @INSVNITYEG0 io sono rimasto col trauma dopo che nelle anticipazioni dell’anno scorso ci davano un eliminato e poi in casetta era un altro?? - simbar_s : RT @allesword: @amicii_news Malgioglio tra uno spoiler e l'altro rischia che ci ruba, nelle prossime settimane, le anticipazioni eh !!!! ht… - amicii_news : RT @allesword: @amicii_news Malgioglio tra uno spoiler e l'altro rischia che ci ruba, nelle prossime settimane, le anticipazioni eh !!!! ht… - allesword : @amicii_news Malgioglio tra uno spoiler e l'altro rischia che ci ruba, nelle prossime settimane, le anticipazioni e… -

...Per scoprire i piani di Sermin e cos'accadrà nella soap turca 'regina' del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre...Ma quali sono ledella puntata di oggi Ecco tutto ciò che c'è da sapere su Melaverde ... Qualchestudioso ha ipotizzato invece che fosse presente nel bacino del Mediterraneo già nel ...... ecco le. Non è l'Arena puntata Domenica 19 Marzo 2023: il tema centrale è la mafia ... E ancora, Gaspare Mutolo sarà undegli ospiti della serata. Insomma, si preannuncia un ...

Un altro domani, le trame dal 20 al 24 marzo 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Oggi domenica 19 marzo altra puntata per Mezz'ora in più su Rai 3 alle 14,30. Come si legge sulla pagina Facebook del programma condotto da Lucia Annunziata, si parlerà della "manifestazione delle ...Ospiti e anticipazioni di Domenica In per la puntata del 19 marzo ... il pubblico sarà deliziato dalla voce di un altro famoso papà vip, Pupo, che sarà in studio con la figlia Clara ( in collegamento ...