Annunziata-Roccella, le polemiche dopo lo scontro: «Arrogante, turpiloquio intimidatorio» (Di domenica 19 marzo 2023) Una puntata accesa, quella di domenica 19 marzo, durante l'intervista di Lucia Annunziata alla ministra Eugenia Roccella a Mezz'Ora in Più. L'esponente di Fratelli d'Italia ha ribadito la posizione del governo sul riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali, e la conduttrice ha sottolineato più volte che quella posizione è legittima, seppur ideologica. Non era d'accordo la ministra, e la discussione si è fatta via via più serrata, fino a quando Annunziata si è lasciata scappare una parolaccia. Non sono mancate, a stretto giro, le critiche degli esponenti del centrodestra che hanno difeso Roccella e criticato l'atteggiamento della giornalista. «Ha dimostrato, con protervia e arroganza, di fare un uso ideologico degli spazi che, purtroppo, il servizio pubblico le riserva», ha detto il vicepresidente del Senato ...

